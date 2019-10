No solo es una de las jugadoras más experimentadas del equipo de fútbol femenino de Universitario de Deportes que disputará la final de la Zona Lima contra Alianza Lima. Kimbherly Flores es, además, la hermana de Edison Flores. Sí, del ‘Orejas’, el jugador que tantas alegrías le ha dado a la selección peruana de fútbol masculino y que este sábado tendrá la chance de ver a su familiar peleando la chance de alzar un título con la crema, como él.

Ser la hermana del volante de Monarcas Morelia hace que la mayoría de las miradas se centren en ella. Pero ella no tiene presión y afirma sentirse más motivada para esta final que se le viene. Eso sí, reconoce que fue el propio Edison quien le dio el empujoncito que necesitaba para poder integrar un equipo de fútbol femenino, fortaleciendo así el lazo de su familia con la escuadra crema.

“Universitario fue mi primer club. Llegué hace ocho años a la institución por intermedio de Edison, quien ya estaba ahí. Él me contó que habían pruebas para el equipo femenino y, como siempre me gustó, decidí probar suerte y me quedé”, aseguró ‘Kim’ en diálogo con Depor.

Pese a la distancia con su hermano, Kimbherly confiesa que mantiene comunicación constante con él y este le comparte algunos secretos que suelen tener los atacantes, en este caso las atacantes, a las que ella debe detener.

“Sigo muy cerca su carrera. Me apoyo mucho en él. También, le deseo suerte antes de cada partido que le toca jugar. Soy back central, a diferencia de Edison que es más de ataque. Eso me ayuda porque me comenta lo que hace para sacarse a la defensa y esos consejos me sirven a la hora de los choques con el oponente”, señaló.

Sobre la final entre Universitario y Alianza Lima, Kimbherly destacó el buen momento que vive el plantel dirigido por Juan Pablo Durand. Haber llegado invictas a este partido les da el favoritismo, aunque indica que ello queda de lado al momento de ingresar a la cancha.

“La mayoría viene jugando varios años juntas. Nos conocemos y por eso hay confianza para poder organizarnos. Sobre los números que logramos en la etapa regular, es únicamente una estadística. Sabemos que es importante ganar, pero vamos a salir a divertirnos mañana”, finalizó.

Universitario y Alianza Lima se medirán este sábado 26 de octubre a las 4:00 p.m. en el Estadio Nacional. Si bien no hay equipos confirmados, es casi seguro que Kimbherly Flores esté en la oncena inicial. La jugadora de la escuadra merengue espera volver a ganar un clásico y dedicarle el triunfo a la hinchada que se dará cita al recinto deportivo más importante del país. La advertencia está hecha, así que paren bien las orejas.