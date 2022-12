En Argentina se vive todo un escándalo mediático y es que la influencer Wanda Nara finalmente se separó del futbolista Mauro Icardi luego de varios años de polémica relación, la cual empezó en medio de un escándalo pues ella estaba casada con el también deportista Maxi López, cuando se enamoró perdidamente de Icardi.

En ese entonces, Wanda decidió dejar a su esposo para vivir una historia de amor al lado del joven argentino con quien se casó y tuvo dos pequeñas.

Mauro y Wanda tuvieron uno de los romances más sonados y ahora ambos se encuentran totalmente distanciados. Este escándalo empezó desde el año pasado cuando la propia Wanda Nara destapó la infidelidad de Icardi con la actriz argentina China Suárez.

Ahora, Wanda Nara parece tomar venganza pues ha iniciado un romance con el cantante de cumbia L-Gante con quien no duda en dejarse ver por las calles de Buenos Aires.

Tras conocerse las sucesivas y recientes salidas entre Wanda Nara y L-Gante, quien ha puesto el grito al cielo ha sido nada más y nada menos que el hermano de Mauro Icardi, Guido Icardi que no tuvo reparos en colocar en sus historias una fotografía de Wanda Nara en bikini y describirla como: “un asco de ser vivo”.

Para sorpresa de muchos, Guido Icardi añadió: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale”. Luego, Guido colocó otra foto de la rubia y madre de sus sobrinas con el texto: “asco”.

Finalmente, Guido Icardi agregó un nuevo mensaje para todos sus seguidores ya que lo que había dicho causó, de inmediato, una tremenda polémica.

“Digan lo que digan. La hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah no que no me saca 1 euro”, escribió Guido agregando un emoji de un gato llorando de la risa.