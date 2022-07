Hernán Barcos estuvo como invitado especial en el programa “Al Ángulo”, donde confesó que algunas amistades suyas lo han criticado por haberle regalado un departamento todo amueblado a su empleada del hogar, cuando bien pudo regalárselo a su hijo.

“Si yo fuera un cualquiera, yo no iría a buscar a mi esposa y decirle: ‘qué linda que sos’, porque mi autoestima está allá abajo. Siendo el capitán de Gremio (Brasil) vos mirás y decís: ‘esa es mía’, y no lo digo como ejemplo de que la mujer mira al jugador de fútbol, sino que uno mismo se dice que lo puede conseguir. Entonces, de la misma manera podés hacer otras cosas para ayudar a otro”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Pirata’ señaló que espera forjar a sus hijos para que no sean dependientes de él, ni de su esposa. “Uno se envuelve en el propio ombligo y siempre quiere crecer, crecer, crecer… pero como le digo a mis hijos, yo no quiero ser el más rico del cementerio, yo quiero ser feliz y que la gente me vea por lo que soy”, agregó.

Asimismo, el delantero de Alianza Lima reveló lo que le dicen sus amistades. “Muchos amigos me dijeron: el departamento que regalaste (a la niñera) pudiste haberlo dado a tu hijo”, confesó.

