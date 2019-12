Lo que parecía solo un susto, terminó en una tragedia. Así ocurrió la noche del último lunes, alrededor de las 11:15 p.m., cuando se confirmó que el futbolista del Deportivo Binacional, Juan Pablo Vergara Martínez, había fallecido tras no superar las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido.

El centrocampista de 34 años resultó gravemente herido cuando su camioneta, de placa M4M-292, se volcó en la carretera Puno-Juliaca.

Él viajaba junto a los colombianos Donald Millán y Jefferson Collazos. Se dirigían a la “Ciudad de los Vientos” para cumplir con sus entrenamientos por la tarde.

Despedida

Ayer, el cuerpo inerte de Juan Pablo Vergara, conocido como “Piochi” por sus compañeros y amigos, permaneció hasta la 1:00 p.m. en la Clínica Americana de Juliaca. Luego, el féretro fue trasladado al estadio Guillermo Briceño Rosamedina, acompañado de una multitud de hinchas del “Poderoso del Sur”, quienes lamentaron la pérdida del habilidoso jugador.

Al interior del recinto deportivo se realizaron las exequias de cuerpo presente. La ceremonia terminó con el saludo y la despedida de cada uno de sus compañeros y del comando técnico del club Deportivo Binacional, liderado por Roberto Mosquera.

“La parte deportiva es inmanejable. No entrenamos dos días. Yo puedo administrar la parte táctica, lo que no se puede administrar es el dolor, el equipo está muy sentido", dijo Mosquera.

A su vez, Javier Arce, extécnico de Binacional, refirió sentirse muy dolido por la partida de Juan Pablo. “Realmente no lo quiero creer. Y es que, más allá de ser un excelente jugador, era un gran ser humano, un muchacho con un sentido del humor extraordinario, un chico muy noble”, manifestó Arce.

Finalmente, sus restos fueron trasladados, alrededor de las 7:00 p.m., vía aérea a la ciudad de Lima. El velatorio de “Piochi” se realizará en el distrito de Los Olivos. Para hoy recién se tiene previsto su cristiana sepultura.

Congoja

El hijo mayor de Juan Pablo Vergara Jr. se despidió del futbolista a través de su cuenta de Instagram. El adolescente publicó una emotiva carta abierta, prometiendo convertirse en un futbolista de primera división, para así dedicarle todos sus logros a su papá.

“Te amo papito, tantas cosas que nunca te dije, tantas cosas que se quedaron pendientes, tanto que te quería contar por cómo me había ido este año, por los goles que había hecho. Tantas veces miraba tus videos y yo siempre queriendo ser como tú y nunca pude”, se lee en parte del escrito. “Hoy quiero decirte que voy a debutar en Primera División donde tú siempre me quisiste ver, te voy a dedicar todos mis goles, y voy a celebrarlos como a ti te gustaba que lo haga”.

Detalles

La Clínica Americana de Juliaca, donde venía siendo tratado el mediocampista, explicó las causas de la tragedia. Mediante un comunicado, se detalló que el accidente ocasionó una lesión en el hígado que produjo una hemorragia masiva en el hemitórax izquierdo.

En tanto, el portero del club Binacional, Michael Sotillo, denunció que no había una máquina para hacer resonancias magnéticas en Juliaca. “Esto se pudo haber evitado. ¿Cómo es posible que no haya para una resonancia magnética en esta región tan grande? No sé si con eso le habrían salvado la vida, pero por lo menos hallarían el punto exacto de la falla y atacarían de frente ahí. Ha tenido que pasar esta desgracia para darnos cuenta que tienen abandonada a esta región”, dijo a GolPerú.

Repaso

Juan Pablo Vergara nació en Lima el 24 de febrero de 1985, debutó en 2003 con la camiseta de Universitario de Deportes; el 2008 llegó a Juliaca y defendió los colores del Club Diablos Rojos en la Copa Perú; el 2013 fue subcampeón con Alfonso Ugarte de Puno. Ese año fue elegido el mejor jugador de la Segunda Profesional.

Además, militó en equipos como Unión de Campeones, América Cochahuayco, Sport Áncash, Atlético Minero, CNI de Iquitos, César Vallejo, Sport Boys, Real Garcilaso, Inti Gas, Los Caimanes, Sport Loreto, UTC y Binacional, equipo con el que obtuvo el título del Torneo Apertura de este año.

Cientos de hinchas llegaron hasta el estadio Guillermo Briceño Rosamedina para rendirle homenaje.

Jefferson Farfán no ocultó su dolor por el fallecimiento de Vergara. “El fútbol peruano está de luto después de la terrible noticia que recibimos de este crack", escribió en Instagram.