Hijo de Ricardo Gareca envía conmovedor mensaje a la selección: "lo merecen pase lo que pase"

Milton Gareca, el hijo de Ricardo Gareca, envió unas conmovedoras palabras a su padre previo a la final de la Copa América 2019.

En una publicación en Instagram, el hijo de Ricardo Gareca aseguró que la selección peruana, sea cual sea el resultado, merece el "mayo premio".

"Es hoy viejo, quizás, para muchos, el partido más importante que te toca enfrentar en tu carrera. ¿Para nosotros? A pesar de estar inmersos en una mezcla de ansiedad y nervios, es otro final más, ¿Por qué? Porque nos acostumbraste a eso, a que todos los encuentros hay que vivirlos y disputarlos como una final, y porque para nosotros vos ya saliste campeón, porque el mayor premio no es tenerlo sino merecerlo, y ustedes lo merecen pase lo que pase", escribió Milton Gareca.

En ese sentido, el hijo de técnico de la selección resaltó las cualidades de Perú ante Brasil.

"Hoy más que nunca, contra todas las adversidades, de visitantes, y contra una de las selecciones con más historia en el fútbol mundial, vamos a estar alentando por vos, por la persona que sos, por ustedes, por el grupo que son, por la selección peruana, por la selección que se convirtió en la selección de todos, la humilde, la que no es favorita, la que sorprende, la que se sacrifica, la que va paso a paso, porque se que no sólo los más de 35 millones de peruanos van a estar latiendo sus corazones por ustedes, sino también muchísimos argentinos, uruguayos, colombianos, bolivianos y demás países, no sólo de Sudámerica, sino del mundo entero", sostuvo el joven argentino.