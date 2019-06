"Hincha israelita" sale al frente para decir la verdad sobre estas fotos | VIDEO

David Chauca, más conocido como el "hincha israelita", rompió su silencio luego de que en algunos medios circularan algunas fotos de él aparentemente en estado de ebriedad.

Sin embargo, el "hincha israelita" salió al frente para negar tal acusación. A través de un video reveló lo que realmente había pasado durante el partido Chile-Uruguay.

Según contó David Chauca, no estaba borracho, sino que se había quedado dormido y el fue el "Niño Cóndor" quien le tomó estas fotos.

"Han salido fotos que no son verdad. Anoche estábamos viendo el partido y me quedé dormido y en las cuales, ellos estaban tomando y el Niño Cóndor me tomó la foto".

El "Niño Cóndor", hincha incondicional de la selección peruana, confirmó lo dicho por el "hincha israelita". "Es verdad. Estabamos viendo el Uruguay-Chile y me pareció gracioso tomarle la foto". Agregó que todo lo dicho es falso. "Lo subo a un grupo de ocho personas y al parecer alguien lo envió a la prensa, circulando de que el hermano estaba ebrio, pero no es cierto. Todo es falso".