Hinchas de Universitario amenazan de muerte al periodista Coki Gonzales

Luego de que cumpliera las exigencias de la Comisión de Licencias de la FPF, Universitario de Deportes recibió luz verde para que contrate nuevos jugadores. El primero en llegar ha sido el atacante argentino Germán Denis.

Este 'salvadidas' que le lanzaron a la 'U' no fue del agrado de muchos. Por ejemplo, el periodista Coki Gonzales calificó de injusto que ahora el cuadro crema ya pueda reforzarse. "A mí no me parece justo que Universitario pueda contratar", dijo en el programa "De Fútbol Se Habla Así".

De inmediato, los hinchas cremas hicieron sentir su rechazo a tales afirmaciones y acusaron al conductor de tener algo contra la institución merengue. No obstante, algunos hinchas cruzaron la línea y amenazaron de muerte al periodista deportivo.

"Atención @PoliciaPeru @MininterPeru @Universitario recibo amenazas de muerte de estos números", escribió Coki Gonzales en su cuenta de Twitter. Como se aprecia en la imagen, el comunicador adjuntó los pantallazos de los mensajes intimidatorios que recibió.

