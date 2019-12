Y tras la clasificación, habló. Pedro Gallese se pronunció en redes sociales sobre su delicada situación personal tras la clasificación de Alianza Lima a la final de la Liga 1 y aprovechó para enviarle un mensaje a su esposa a quien le dedicó el pase a la definición del campeonato nacional.

El portero blanquiazul, quien fue visto en un video comprometedor, lanzó un mensaje en sus Instagram con un sentido mensaje para su esposa, a quien le dedicó la clasificación a la final de la Liga 1 en la que ahora enfrentará a Deportivo Binancional.

Alianza Lima, con Pedro Gallese como titular en ambos partidos de las semifinales de la Liga 1, eliminó a Sporting Cristal con un marcador global de 2-1 y además de pelear el título, también ha clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta fue la carta que publicó Pedro Gallese en Instagram

Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninugna justiciación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia.

No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado.

Estoy seguro que este mensaje te va a incomodar pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy.

Este triunfo va dedicado a ti, a los bebes. la oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo. Te amo más que nada en este mundo.