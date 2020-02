Antes de partir hasta Qatar, donde Lokomotiv Moscú está cumpliendo su pretemporada, Jefferson Farfán decidió despedirse de su madre doña Charo Guadalupe, con un largo y emotivo mensaje en Instagram en el que muchos creen que habría unas líneas dedicadas a Melissa Klug, madre de los hijos del atacante. Las palabras de la ‘Foquita’ son de amor, pero hay quienes ven algo más.

Tras el exitoso estreno de la película “La Foquita: El 10 de la calle”, el mundialista Jefferson Farfán decidió redactar un largo texto para su madre, el mismo que está acompañado de una fotografía con ella.

En las primeras líneas del mensaje, el delantero de la selección peruana realiza una definición de madre inspirado en su progenitora. “Es una palabra que me inspira tantas cosas, pero por sobre todo ese amor incondicional que he podido sentir siempre de parte de la mía”, señaló. “En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mí, superando muchas dificultades para todo en tu poder para sacarme adelante”, agrega.

¿Se acordó de su ex?

Pero la polémica se encendió por las letras posteriores que escribió Jefferson Farfán en la que le dice a su madre que "nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento”, algo que estaría relacionado con el trato con Melissa Klug, madre de los hijos del atacante y que no permitió que los menores vayan a la alfombra roja de la película.

Pero las palabras en honor a su madre no quedaron ahí y el atacante peruano se mostró agradecido. “Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y gracias por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo”.

Por último, el atacante peruano finalizó su texto indicando que la vida le enseñó muchas cosas, pero que las aprendidas por su madre siempre las llevará con él.

“La vida me ha enseñado muchas cosas, pero tu ejemplo me ha enseñado que debemos dar amor, y más aún cuando se trata de las personas que nos dieron la vida. Te amo mamita. Gracias”, concluyó.

