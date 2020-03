Sus constantes ampays en “Magaly TV La Firme” le costaron su continuidad en Alianza Lima. Jean Deza dejó de ser jugador blanquiazul luego de que la administración resolviera que el futbolista ya no forma parte de la institución - a pesar del contrato que lo une al club hasta el 2020 - y solo están buscando llegar a un acuerdo para rescindir el contrato sin pagarle la importante clausula de rescisión por la culminación anticipada de su vínculo con el club, según informó el diario Depor.

De acuerdo a fuentes cercanas al club, la situación del delantero ya era insostenible, por lo que se buscó un entendimiento mutuo, ya que este todavía tiene contrato por dos años. “Deza ya había sido separado del equipo, pero toda separación debe estar aparado en la normativa, porque sino terminaríamos indemnizando”, precisaron.

Jean Deza solo sumó tres encuentro con Alianza Lima, todos ellos al inicio de la temporada y antes de conocerse los ‘ampays’. Si bien al inicio recibió el apoyo de Pablo Bengoechea, hoy extécnico ‘blanquiazul’, con el pasar de las semanas esta confianza terminó por agotarse y, con ello, la posibilidad de una nueva chance dentro del club.

Consecuencias en Alianza Lima

El domingo pasado, Pablo Bengoechea anunció su renuncia a Alianza Lima, al no poder sostener el bien funcionamiento del plantel durante el tiempo que estuvo. “Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande”, indicó en conferencia.

En ese sentido, esta mañana Joazhiño Arroé, previo a su partido con el plantel hacia Argentina, para el duelo ante Racing Club, por la Copa Libertadores, no pudo ocultar su molestia y afirmó que gran parte del mal momento que atraviesa el equipo son consecuencia de los actos de indisciplina.

“El ‘profe’ se habrá cansado. Ya es cosa de Jean Deza, no soy nadie para juzgar, pero la verdad es que todas esas cosas han afectado al grupo. Eso se ha visto reflejado en la cancha y en la salida del profe”, sostuvo Arroé.

