La ausencia de Jefferson Farfán en el partido contra Alianza Universidad desencadenó una serie de versiones que hasta indicaron que el delantero estaba cerca del retiro de la actividad profesional. Hace unas horas, el delantero de Alianza Lima se pronunció y descartó dicha posibilidad. Para reforzar la versión del futbolista, José Bellina, gerente deportivo del club, brindó detalles de la situación del atacante.

“Lo más importante en el caso de Jefferson es tener información correcta. El lunes pasado terminó el partido con dolor en la rodilla y decidimos que el parara para hacerle exámenes y, en base a eso, hemos evaluado con especialistas locales e internacionales. Salieron muchas cosas con relación a la situación de Jefferson, pero estamos recolectando información. Él tenía bastante dolor y quería revisarse esa rodilla izquierda para estar seguro de qué tiene”, explicó.

En ese sentido, el representante de Alianza Lima confirmó que la ‘Foquita’ aún continuará haciendo lo que más le apasiona. No obstante, el futbolista tendrá que pasar por un largo proceso para volver a pisar una cancha. “Dentro de la información que tenemos con los expertos es que Jefferson puede seguir jugando y podrá hacerlo de la mejor manera. Nadie ha concluido que él no va a poder volver a jugar”, agregó en diálogo con el programa Fútbol Como Cancha.

“No puedo decir que Jefferson Farfán va a estar para el inicio de la Fase 2, pero sí creemos que la va a jugar, no sabemos si la primera, segunda o tercera fecha. No nos hemos puesto un plazo, queremos que el proceso sea bueno”, expresó Bellina, quien subrayó que el ex Schalke 04 no tiene presiones ni plazos establecidos para su retorno al primer equipo de los Blanquiazules.

Luego, el directivo de los victorianos comentó que, de momento, existen dos alternativas para atender el caso de la ‘Foquita’ Farfán. “Puede que Jefferson tenga una operación y su recuperación será más larga. Hay otra opción de que tenga una rehabilitación y terapia sin intervención quirúrgica, que es a lo que vamos. Lo que hemos visto es que hay diferentes maneras”, sentenció.

El descargo de Farfán

Mediante redes sociales, Farfán se pronunció para terminar con los rumores que le alejaron del fútbol. “Quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula...”, inició en un mensaje compartido en su perfil.

“La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido. Nadie va a cambiar jamás mi deseo de estar donde siempre soy feliz y cumplo cada uno de mis sueños, en el campo con mis compañeros. ¡Volveremos a encontrarnos pronto!”, cerró.