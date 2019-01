Jefferson Farfán revela qué hubiera sido si no fuera futbolista (VIDEO)

El futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, estuvo en el programa "La Banca" de Jesús Alzamora y habló sobre temas de fútbol y además otros aspectos más personales.

Durante la entrevista en "La Banca", Jefferson Farfán contó qué hubiera sido si no se hubiera dedicado al fútbol.

Sin pensarlo dos veces, Jefferson Farfán contó que hubiera sido ratero. "Choro. Estaría en la esquina con 'Mandingo'. Ajustando a la gente, en el Nacional repartiendo entradas".

Con una carcajada, Jefferson Farfán aseguró que el fútbol es su pasión, sin embargo también le gusta los autos. "La verdad no sé. En política no me veo, yo me iría por los carros, me encantan".

