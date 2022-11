Las celebraciones en Alianza Lima por la obtención del título de la Liga 1 no han parado y uno de los más entusiastas ha sido el delantero blanquiazul Jefferson Farfán.

El popular ‘foquita’ celebró a más no poder y esto género todo tipo de reacciones pues para muchos el ‘10 de la calle’ se excedió celebrando como si hubiera jugado toda la temporada.

Como se sabe, Jefferson Farfán participó en apenas dos encuentros y de suplente pues una lesión lo mantiene alejado de las canchas de juego.

Sin embargo y pese a todas las críticas, Jefferson Farfán decidió responder a cada uno de sus adversarios sobre todo a quienes les dijeron que no había hecho nada para la obtención del título.

“Mantequilla, si tú no has hecho nada, te llevas fácil ¿cuántos partidos de 90 minutos jugados?”, le cuestionó un usuario a lo que Farfán respondió: “no se molesten pues amigos”.

En otro momento, Jefferson Farfán ostentó su carrera profesional como futbolista señalando que jugó durante 17 años en Europa y que, en apenas dos años, ha logrado 2 títulos con Alianza Lima.

“Mira, para dejarles en claro y no se olviden, me fui 17 años a Europa y en dos años he ganado los mismos títulos que ustedes en 20 años #bajenleuncambio no vale picarse”, añadió.





En otro de los comentarios un usuario cuestiona cuántos partidos jugó la ‘foquita’ durante este año y con sarcasmo, Jefferson responde: “este año 3 y el otro año jugaré 2″.

Sin duda, Jefferson Farfán se ha bañado en aceite ante las críticas pues parece no importarle todos los comentarios que ha tenido que leer tras el título de Alianza Lima.