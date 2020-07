Tras recuperarse de una dura lesión a la rodilla y superar al coronavirus, Jefferson Farfán volvió a las canchas luego de más de un año de estar ausente. El peruano estuvo en el choque entre Lokomotiv y Ufa y firmó un gol, en duelo por la Premier League de Rusia.

Tras ello, la ‘Foquita’ dio una entrevista al área de comunicación del Lokomotiv y expresó lo difícil que ha sido todo este largo proceso. Por otro lado, el futbolista agradeció a todas las personas que colaboraron con su recuperación física.

“Es muy difícil para cualquier jugador estar ausente del campo por tanto tiempo. Muchas gracias a todos los que estaban a mi lado: nuestros fisioterapeutas españoles, sus colegas rusos que me ayudaron las 24 horas del día, el cuerpo técnico que me animó. Hicieron mi recuperación más fácil”, confesó Farfán.

Así fue el gol de Jefferson Farfán para el 1-1 en el Lokomotiv-Ufa. (Video: YouTube)

Asimismo, Farfán fue enfático en afirmar que no pensó en retirarse por motivos de lesión. “Soy un luchador humano. Tuve situaciones difíciles en mi vida, pero siempre las supero. El único pensamiento es recuperarse lo antes posible, ponerse en forma y ayudar al equipo”, comentó.

Por último, el deportista contó las indicaciones que le dio el entrenador del Lokomotiv, Marko Nikolic, antes de entrar a la cancha. “Animado, me dijo que no me preocupara. Tuve que jugar como primer o segundo delantero. Es bueno que termine en el lugar donde se realizó el lanzamiento, logré marcar un gol. Un empate no es el resultado que nos conviene, pero es hora de pensar en los próximos partidos”, finalizó.