Jesús Alzamora entrevista a Luka Modric y él le hace esta confesión sobre Paolo Guerrero

Jesús Alzamora viajó hasta Madrid, España para conocer al reconocido futbolista Luka Modric y así poder entrevistarlo, solo tenía un minuto para eso.

Durante la breve conversación que tuvo el conductor peruano, el volante del Real Madrid recordó el momento en el que, representando a la selección de Croacia, perdió 2-0 ante la 'Bicolor'. Además de contestar con qué jugador peruano le gustaría compartir equipo. El deportista contestó, aparentemente sin duda, que con Paolo Guerrero.

"Nos ganaron 2-0 antes del Mundial, ¿no? (risas). Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero , es un gran jugador", aseguró Luka Modric.

Asimismo, se mostró completamente sorprendido al saber que un admirador de Jaén le colocó a su hijo el nombre Luka Modric, en clara alusión al volante madridista.

"Wow, que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", dijo.