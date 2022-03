Orgullo peruano. El deportista nacional José Luis Mandros se ubicó en el décimo puesto de la prueba de salto largo en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2022 que se celebra en Belgrado (Serbia) desde este viernes hasta el domingo 20 de marzo.

De acuerdo con Pulso Sports, el primer salto de nuestro compatriota fue nulo. En el segundo intento, logró la marca de 7.81 m, mientras que en la tercera alcanzó 7.47 metros. Solo pasaban los ocho primeros, sin embargo, dejó una grata impresión entre los asistentes.

José Luis Mandros es uno de los reconocidos atletas en el país y, hace un mes, ganó la medalla de oro en la modalidad del salto largo en la celebración del Meeting Sudamericano de Atletismo Indoor Jürgen Berodt el cual se organizó en Cochabamba Bolivia.

En dicha competición, el deportista peruano consiguió tres saltos sobre los 8 metros (8.09 en el primero, 8.01 en el tercero y 8.02 en el sexto). Su mejor intento fue el primero con el que alcanzó un nuevo récord nacional en la disciplina.

El atleta peruano se ubicó en el puesto 10 de la prueba de salto largo en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor 2022.

Hace algunas semanas, Mandros expresó su emoción por superar los ocho metros. “Desde hace mucho quería quedar marcado en la historia del deporte peruano, que el mundo vea cómo el atletismo nacional tiene talentos. Empecé el año muy bien, con mucha fuerza en el aspecto físico y enfocado en ganar medallas”, declaró para el Legado.

“Sabía que en cualquier momento iba a superar los ocho metros . No caí en la desesperación y en la frustración. Fui paso a paso. Sumando el apoyo que recibí este año por parte de la Federación, la familia y el equipo técnico. Mi país significa mucho, siempre he querido que esté en lo más alto. No compito por hacerme más conocido o por dinero, sino por amor a mi deporte”, añadió.