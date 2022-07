Un incómodo y tenso momento se vivió en la conferencia de prensa que dio Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y el polémico periodista Silvio Valencia la mañana de este viernes 22 de abril.

En vez de hacer una pregunta, el periodista realizó un análisis acerca de quién es el mejor estratega de la Bicolor’, situación que no le gustó al ‘Ciego’. Según Valencia, Oblitas le habría faltado el respeto a Marcos Calderón al decir que Ricardo Gareca era el mejor DT de la Selección peruana.

¿Qué pasó entre Juan Carlos Oblitas y Silvio Valencia?

“Usted dice de que Gareca es el técnico más exitoso. Y una pregunta, ¿dónde quedó Marcos Calderón? es un técnico peruano, que también nos dio satisfacción. Luego dice que hay autocrítica y no veo ni una. Viajó un cocinero, un barbero. Usted llegó faltando pocos días. Y la tercera, usted dice que no habla con Lozano, pero Gareca lo dice de manera circunstancial. No hay respeto al quien les ha pagado tres años consecutivos”, disparó Silvio Valencia en un inicio.

“¿En algún momento me has escuchado decir que el técnico que venga no va hacer un buen trabajo? Eso quieres entender tú. Es tu carácter, te entiendo perfectamente, pero quiero dejarlo ahí porque sino vamos a entrar en un diálogo infructuoso”, respondió Oblitas.

“Le ha faltado el respeto a Marcos Calderón al decir lo de Gareca”, replicó Valencia levantando la voz, ante ya la rabia de los otros periodistas presentes en el salón.

De inmediato, Oblitas cerró el conflicto y le respondió: “¿Cómo le voy a faltar el respeto a un técnico que yo he tenido y fue exitoso, pero para mí, Ricardo Gareca es el más exitoso del fútbol peruano. Esa es mi apreciación y la tuya es otra. No te exaltares, ni te pongas en ese plan. Estás tocando temas que no tienen nada que ver con la conferencia que estoy dando. Déjalo ahí y después conversamos”.

