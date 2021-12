Las figuras dentro de la selección peruana han ido cambiando con los años y eso también provocó que algunos jugadores pierdan la relación que tenían en el pasado. Precisamente, Juan Manuel Vargas se refirió a ese aspecto y reveló que ya no tiene contacto con Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán.

“Hemos perdido comunicación desde hace un tiempo. Ya no nos seguimos en redes. Quisiera buscar una explicación, la raíz de todo eso”, fueron las primeras palabras del ‘Loco’ en una entrevista para el programa La fe del Cuto del Diario Trome.

“Ya no es la relación que teníamos antes. Nosotros hemos sido muy buenos amigos. De repente me equivoqué, pero hemos sido buenos compañeros, porque compartíamos bastante. Teníamos reuniones, salíamos juntos, aunque se acabó. El motivo... no lo sé. Tal vez algún día se sabrá, nos encerraremos en cuatro paredes, los tres o los cuatro (considerando también a Claudio Pizarro)”, agregó el exjugador de Universitario.

De la misma forma, Juan Vargas resaltó que sigue en contacto con otros compañeros de la ‘Blanquirroja’. “Hablo con la mayoría de los que estaban cuando fui parte de la selección. Incluso, me mandan sus camisetas. Ahora último, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula me enviaron. También hablo con André Carrillo... con Christian Cueva todavía converso”, detalló.

“Cuando nosotros estábamos en la selección (junto a Guerrero, Farfán y Pizarro), los que están ahora, ese momento no hablaban... Los que ahora hablan, en ese momento eran callados. No sé si eran tímidos o se habrán agrandado”, detalló el ‘Loco’.

Finalmente, Juan Manuel Vargas, luego de indicar que “los cuatro fantásticos se desactivaron”, aseguró que no habrá mucho contacto con Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, en caso se los encuentre. “Si me los cruzo o algo, seguramente nos saludaremos, pero después, alguna otra cosa, no creo”, sentenció.