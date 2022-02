Cruz Azul anunció este viernes que Jaime Ordiales se convierte en nuevo director deportivo del club tras la salida de Álvaro Dávila. Sin embargo, de acuerdo con TV Azteca y AS, esta decisión no sería del gusto de Juan Reynoso y habría presentado su renuncia a la dirección técnica del primer equipo.

Sin embargo, el directivo desmintió este rumor de los medios de comunicación y señaló que el ‘Cabezón’ dirigió las prácticas esta mañana. “A mí no me ha presentado absolutamente nada, la realidad es que yo lo vi entrenar como un profesional para el partido de mañana”, señaló para ESPN.

“Platiqué un ratito con él. Lo sentí con la idea de agarrar a este equipo que se ha renovado mucho, con algunas inquietudes que son personales y las platico con él. Hablamos de lo que está y de lo que viene”, añadió.

Al ser consultado sobre la continuidad del estratega peruano, Ordiales respondió lo siguiente: “Pues sí, yo lo veo en la cancha, no te puedo decir lo contrario, es lo que estoy viendo. No te puedo decir, porque tampoco lo platiqué con él, es un tema que no te podría comentar”.

Es importante mencionar que Cruz Azul se prepara para enfrentar este sábado a Necaxa por la quinta jornada de la Liga MX. Los ‘Azules’ es uno de los punteros del campeonato con 10 puntos, sin embargo, por la diferencia de goles se posiciona en la tercera casilla.

Juan Reynoso responde a las críticas al estilo de Cruz Azul: “¿Qué es ser ratonero?”

El DT brindó una conferencia de prensa luego de la victoria ante León y se mostró incómodo al ser calificado con un término utilizado hacia las estrategias defensivas. “¿Qué es ser ratonero? ¿Quién tiene la autoridad o los títulos ganados o la receta secreta para decir qué es ratonero?”, respondió inmediatamente el técnico.

“Uno como entrenador, y esto de repente significa que voy a vender un poco de humo, pero me interesa decirle a la gente que uno trabaja las distintas facetas del juego. Lo que pasó hoy es que presionamos arriba, fuimos intensos, robamos algunas pelotas, esperamos en tres cuartos y por un momento lo hicimos en nuestra área”, agregó Juan Reynoso.