La capitana de la Selección Peruana de Voleybol, Karla Ortiz, respondió - vía Twitter - los recientes comentarios de Natalia Málaga, quien dijo que existe un “engreimiento” de las jugadoras peruanas “que quieren cobrar lo que dicen que vale cuando no lo valen muchas veces”.

Mediante la red social, anunció que se reunirá con su abogado para tomar acciones legales “por declaraciones que faltan a la verdad”. Este comentario fue en respuesta a la entrevista realizada por Movistar Deportes a Málaga, actual entrenadora del equipo juvenil de Voleybol femenino.

La sub campeona de los Juegos Olímpicos de Seúl ’88 también había hecho una referencia al sueldo que presuntamente recibiría Ortiz, así como sus compañeras de la Selección. "Ellas reciben apoyo al deportista, recibe una plata por su club y no diré si tienen sueldo de la Federación porque dirán que es una porquería, porque será entre 5 y 7 mil soles. ¿Es poco? Y encima dicen que no tienen plata para el pasaje”, había comentado.

Ante estas declaraciones, Karla Ortiz respondió: “Recién me entero que ganaba tanto”, indicado - de alguna forma - que no es verdad que reciba este sueldo.

Días atrás, al término de los Panamericanos Lima 2019, Ortiz había criticado a la Federación Peruana de Voleybol por la falta de apoyo: “Primero agradezco a los colegios que nos prestaron sus canchas para que nosotras podamos entrenar. No teníamos cancha, no teníamos agua. Son cosas que en verdad al hablarlo voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero”.

