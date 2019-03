Esposa de Kukín Flores denuncia a policías de difundir su imagen muerto (VÍDEO)

Liz Contreras, la última pareja de Carlos Kukín Flores, y quien estuvo junto al futbolista cuando falleció, decidió hablar por primera vez luego de ver en redes sociales una fotografía del jugador cuando ya había muerto.

La esposa de Carlos Kukín Flores sostuvo que la policía fue quien filtró la imagen del exjugador de Sport Boys, ya que eran los únicos que llegaron al departamento en donde convivía con él.

"No sé cómo puede haber gente que pueda hablar o comentar sin haber estado ahí (...) Se publicó unas fotos que estuvieron en las redes sociales que la toman cuando ya está fallecido acá, en esta misma habitación , esos fueron los mismos policías", fue lo primero que señaló.

Además, Liz Contreras comentó que la policía insinuó que había droga y nunca hubo sustancias en la habitación.

"Había un blister y ellos insinuaron que era droga y no era. Ellos también me hacen firmar un parte donde yo estoy con todo lo que Carlos... Había fallecido, estaba en shock y cuando voy a firmar el parte, no lo vi, lo firmo y ahí quedó. Después con los días, con la muerte de Carlos no quise ver noticias, con los días me he dado cuenta lo que dice el parte y yo no he manifestado eso", puntualizó, muy indignada, por lo que difundió la policía con la muerte de Carlos Kukín Flores.

