Leao Butrón: Esposa e hija del arquero arremeten contra Alianza Lima por "broma" en sus redes

En los últimos días, la aplicación FaceApp se ha vuelto viral en las redes sociales. A través de esta app, los usuarios pueden usar filtros de sus fotos o de terceras personas para 'hacerlos más viejos' en tan solo unos segundos.

El club Alianza Lima no fue ajeno a esta tendencia y compartió en su cuenta oficial de Instagram fotografías de todas figuras, en las cuales se les ve como de unos 60 o 70 años.

Sin embargo, la familia del portero Leao Butrón no reaccionó de la mejor manera y arremetió contra el club.

"No sé qué imbécil haga este tipo de 'broma' que a nadie da risa. Una falta de respeto total. No sé por qué a estas alturas ya nada me sorprende", escribió la esposa del exseleccionado nacional, Johana Barton.

Del mismo modo, la hija del arquero envió un contundente mensaje en redes sociales: "Creo que todo tiene un límite. Esta vez solo quiero que sepan que me parece una falta de respeto total las últimas publicaciones de la página. No sé si quisieron hacerse los chistosos"

El club 'blanquiazul' compartió varias fotografías de sus jugadores, entre ellos, el arquero titular Pedro Gallese. Sin embargo, en la foto de Butrón agregaron dos emoticones de 'sorpresa'.

Hasta el momento, el golero no se ha pronunciado al respecto.