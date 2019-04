El león del agua: El nadador que representará al Perú en los Parapanamericanos de Lima

Le amputaron las piernas luego de que su cuerpo ardiera en un incendio, pero logró superarse a sí mismo. Hoy es nuestro representante en natación para los próximos Parapanamericanos de Lima.

Juan León medía casi 1.70 m, como muchos peruanos que no se consideran chatos. Hoy mide un poco más de un metro. Camina sobre dos prótesis que se han convertido en sus pies para moverse sin silla de ruedas. Quizá muchos lo vean como un hombre pequeño o un enano a secas. Y crean que su nueva forma de caminar tenga algo de ave palmípeda, pero gracias a esas maravillosas prótesis Juancito dejó de ser un discapacitado para convertirse en alguien que puede hacer sus tareas casi como una persona normal.

Accidente.

Han pasado cuatro años desde que sufrió un accidente cuando jugaba con una lata de combustible junto a una fogata. Pateaba la lata como dominando una bola sin saber que adentro había gasolina. El líquido inflamable se esparció y fue a dar a una fogata. Juancito recuerda que el fuego saltó a sus piernas y fundieron como chicle el buzo de fibra polar que llevaba. Durante varios minutos sus piernas ardieron sin que nadie pudiera apagarlas. Y es que el polar, al estar hecho de plástico, se derretía como lava y quemaba su carne como si fuera un ácido en llamas.

Los médicos del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao quisieron salvar sus piernas, pero los injertos no sirvieron. Un día amaneció sin las extremidades inferiores. Era su nueva realidad. Al menos ya no había dolor. O al menos ahora el dolor era por dentro. Se imaginó una triste vida de discapacitado. Pero se juró que no sería así.

Él logró superar la dolorosa amputación de ambas piernas de una manera que ha sorprendido a todos. Hoy nada con velocidad y destreza y acaba de ganar una medalla de oro fuera del país, pero hace pocos años su situación era tan limitada que su única posibilidad de ser independiente era vendiendo pulseras y llaveros en la calle y en los buses. Y en cierta manera lo sigue siendo.

Deportista.

¿Pero cómo logró este gran salto de minusválido entre comillas a héroe del deporte sin tener piernas?

Juan León es una persona luchadora que no quiere ser una carga para su madre ni el resto de su familia. Pronto empezó a hacer con sus propias manos artesanías de cerámica en frío, pulseras y llaveros; para luego venderlas en los buses, primero en silla de ruedas y luego sobre sus prótesis que se las dieron gracias a la doctora Mary Silvia Querevalú y a la ONG Dreaming & Working Together. Y no se olvida de lo importante que fueron sus terapias en el Hospital Carrión.

(FOTO) El amor de los suyos es su fortaleza

Fue en un bus que un profesor de natación vio su personalidad y su valentía, y lo convenció para que entrene en un programa especial de deportes para personas con discapacidad en la piscina del Campo de Marte. Así empezó una tenaz lucha contra sus limitaciones. Sentía que alguien creía en él y que no debía defraudarlo. Sus logros fueron notables en el agua. Comenzó a destacarse por su resistencia.

Eso fue hace apenas tres años. Hoy tiene 31 años y hace poco tiempo consiguió una medalla de oro en una competencia internacional en Colombia. Por esta razón, Juan logró clasificarse a los Parapanamericanos que se realizarán este año en Lima. Con dicho fin se prepara doblemente, primero para vencer sus limitaciones motrices y luego para conseguir más velocidad y resistencia en el agua.

La Asociación Nacional Paralímpica del Perú, bajo la presidencia de Luisa Villar Gálvez, gestiona la piscina del Estadio Nacional para que Juan realice un entrenamiento de alto rendimiento junto a otros deportistas. Allí el entrenador Fernando Cuadros y la asistente Sandra Buena lo ayudan para ser un campeón.

“Ya se imaginarán que tengo que estar por todos lados y para ello se necesita dinero para los pasajes. No por vanidad, sino porque con ello mejoraré como deportista; pero aún no hay ninguna empresa que me apoye con un pago económico para mis movilidades”, señala Juancito.

Por ello, aún debe subirse a los micros a vender sus llaveros y pulseras. Con ese trabajo ha levantado su casa y puede comer.

Su hogar.

Juan León vive en Pachacútec, en un sector creado en las partes más altas de los cerros del distrito de Ventanilla. Una zona que sabe de sus idas y venidas tratando de ser un atleta de nivel internacional, mientras sigue ganándose la vida vendiendo pulseras y subiendo y bajando por escaleras que en realidad son llantas recicladas.

Ahí vive con Lindsay, una nadadora que conoció en las terapias de hospital del Callao. Su prometida perdió una pierna a los 14 años por una herida mal curada luego de pisar un clavo oxidado. Ella también es nadadora y está postulando por un cupo para los Parapanamericanos.

(FOTO) Juan y Linsday se concocieron nadando y ahí conoció el amor

El hogar de Juan hierve de calor porque está hecho de bloques prefabricados de madera y está rodeado de arenales. Pero aun así, está orgulloso de tener una casa propia que compró con su trabajo.

Su historia se ganó el corazón de algunas marcas auspiciadoras. De lo contrario, no podría entrenar. La Empresa Rapid Fit & Well Miraflores lo apoya con sesiones de electroestimulación para fortalecimiento y resistencia. La Empresa Acquabello, con su sede Swim World Spa, le presta piscinas especiales para el nado contra la corriente, donde viene ganando velocidad y más resistencia. “Aparte, allí me apoyan con implementación deportiva de natación de las marcas Madwave Perú y Jaked Perú”. Él agradece también a I-RUN, que lo apoya con ropa deportiva y zapatillas especiales para sus prótesis. Y también a Recipack Perú, empresa que lo ayuda con los suplementos nutricionales.

Juancito y su historia conmueven y también inspiran fortaleza. Pudo haberse quedado como otra persona en silla de ruedas, pero decidió hacer mucho más por su vida. Y hoy es uno de nuestros héroes del deporte. Juancito es el orgullo de Pachacútec y del Callao.

OJO ALGO +:

-Juan León perdió las piernas a los 27 años. Hoy tiene 31 años y luce muy bien gracias a la clínica Doctor Sonrisa. Así tuvo la confianza para reír cuando recibió su medalla de oro en Colombia, ante nadadores que eran el doble de altos que él.

-Ha ganado 4 medallas en su breve carrera deportiva: en el Open Loterias Caixa, medalla de bronce; en la competencia Abiertos Nacionales Barranquilla 2018, medalla de oro en la prueba 400 metros libres; una de plata en 100 metros libres; y una de bronce en la prueba de 50 metros libres y cuarto puesto en la prueba de 100 metros pecho.

