Iván Bulos combatió con un gran problema durante su carrera profesional: el lesionarse constantemente. Su rodilla derecha no le permitió desarrollar con tranquilidad su corta trayectoria y lo llevó a pasar más tiempo en las salas de operaciones que en los campos de juego. Este 2021 tendrá que volver a ser operado, lo que generó que tome una radical decisión: dejar el fútbol profesional.

Según publicó el organismo que lo representa, AGREF, el atacante le dirá adiós al deporte profesional como jugador pero empezará a trabajar para ser entrenador. Todo hace indicar que ya inició con su preparación.

Bulos publicó un comunicando asegurando que “los problemas a la rodilla que arrastra desde hace un par de años” no le permitieron jugar. “He pasado por más de cinco cirugías, intentando reparar las distintas partes afectadas. El último meses sufrí una nueva lesión por la cual tengo que pasar nuevamente por el quirófano y me vi en la obligación de tomar una decisión”, explica.

El exatacante de Deportivo Municipal, explicó que “hizo todo para recuperarse”. “No me reprocho absolutamente nada porque la gente que me conoce sabe que hice hasta lo imposible para poder superar estos problemas”, agregó.

Sobre los nuevos retos que asumirá dijo: “Empecé a estudiar el curso de entrenador, a formarme y prepararme para el día de mañana. Tenía muy claro que es lo que iba a hacer cuando deje de jugar al fútbol”.

“El fútbol es mi pasión desde que nací, y nada hará que este sentimiento cambie hacia este hermoso deporte que me ha dado tanto”.

En la parte final del documento, agrega que la decisión la analizó con doctores y familiares. “Tengo que dejar la actividad profesional, ya que tengo una vida por delante y no la quiero pasar en una silla de ruedas”.

Iván Bulos debutó en el fútbol profesional en la temporada 2011 con la camiseta de Sporting Cristal. En el Perú vistió los colores de Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Sport Boys y Carlos Stein.

Tuvo una larga etapa en el extranjero, jugando en el Standard Lieja, Sint-Truidense, O’Higgins de Chile, Boavista de Portugal y el Hajduk Split de Croacia.