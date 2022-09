Antalyaspor cayó por 0-3, en casa, ante Adana Demirspor, en la séptima jornada de la Süper Lig de Turquía. El entrenador Nuri Sahin no encuentra respuestas favorables en el equipo, acumulando cuatro derrotas seguidas, y ahora perderá a uno de sus flamantes refuerzos: el japonés Shoya Nakajima, en su segunda aparición, jugó 20 segundos, cometió falta y fue expulsado por el VAR.

Sobre los 58 minutos, los ‘Escorpiones’, que caían por 0-1, ejecutaron una variante para refrescar la ofensiva y el integrante de la selección de Japón reemplazó al argelino Houssam Ghacha. Había mucha expectativa entre los hinchas para ver el desenvolvimiento del atacante asiático.

No obstante, para pesar de los intereses del Antalyaspor, Nakajima solo pudo participar activamente del partido por 20 segundos: realizó una barrida y cometió falta contra Jonas Svensson. El árbitro Ali Palabiyik amonestó con tarjeta amarilla al jugador recién ingresado, mientras que el deportista afectado recibía la atención de los médicos.

El juego parecía continuar con normalidad, pero el VAR notificó al juez para que revise la infracción, dado que fue más grave de lo pensado. De inmediato, el colegiado se acercó al monitor al costado del campo, analizó la escena y cambió su determinación inicial: le mostró la cartulina roja a Shoya.

👀 FTA Antalyaspor'lu Shoya Nakajima, oyuna girer girmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı! #OlmazsanOlmaz



😔 Japon oyuncunun ailesi, kırmızı kart kararı sonrası hayal kırıklığına uğradı... pic.twitter.com/B3BOboWpKH — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2022

Nakajima no podía creer su expulsión, al ser su segundo partido con Antalyaspor, aunque no tuvo más remedio que aceptar el castigo recibido. A la vez, las cámaras captaron la reacción de sus familiares, quienes lo habían fotografiado cuando saltó a la cancha: estaban sorprendidos y no ocultaron su desilusión.