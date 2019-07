​Lima 2019: mamá de joven competidora vendió pollada para solventar gastos de participación

La mamá de la joven deportista peruana Candy Toche Zevallos, Silvia Zevallos, realizó una pollada en el distrito de Comas para así poder solventar los gastos de su hija.

Candy Toche representará al Perú en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, los cuales inician este 26 de julio.

Ella es la abanderada peruana del salto alto y pese a que tocaron puertas en busca de auspicios, la muchacha no obtuvo respuestas afirmativas.

“Nosotras tocamos puertas para el auspicio para que la respalden en la complementación de su preparación. Lamentablemente, no encontramos eco, entonces yo no podía ver a mi hija triste, desanimada, tirando la toalla. Le dije: ‘tranquila, tú sigue entrenando, para adelante, y si no hay auspicios, para eso está tu mamá. Yo seré tu auspiciadora. No te preocupes, todo va a salir bien", contó la mamá de Candy Toche a Radio Capital.

Por ello, la mamita de Candy Toche vendió tantas polladas como pudo con tal de devolverle la sonrisa a su joven hija que busca el oro en Lima 2019.