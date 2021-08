La argentina que hace noticia en las últimas semana, Antonela Roccuzzo, volvió con sus tres hijos junto a Lionel Messi a su mansión en Barcelona para reencontrarse con su mascota Hulk y con sus grandes amigas.

No solo eso, la bella Antonela aprovechó el fin de semana y organizó una despedida de Barcelona junto a sus más íntimas amigas, entre la que no faltó Elena Galera, esposa de Sergio Busquets.

La tarde de chicas estuvo acompañada de buena música y tragos. Mientras los pequeños jugaban y se divertían en la piscina de los Messi Roccuzzo.

Fue precisamente Elena Galera quien grabó a Antonela Roccuzzo bailando a ritmo de La quiero a morir y colocó al pie de la historia: “Mi argentina hermosa”. La rubia también le dedicó unas sentidas palabras de despedida a la esposa de Messi quien ahora radicará en Paris.

“Amiga no sabes la falta que me vas hacer pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Os queremos mucho familia. Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa”, escribió Elena sobre Antonela.

Por su parte, Antonela Roccuzzo compartió fotografías de la hermosa tarde de verano en la que se despedía de sus grandes amigas a las que, sin duda, extrañará.