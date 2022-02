PSG busca seguir a paso firme en la Ligue 1 de Francia y visita al complicado Lille, por la fecha 23. El duelo era ajustado, lo que se reflejaba en el 1-1 en el marcador, pero los parisinos lograron establecer nuevamente la ventaja: Lionel Messi envió un gran centró desde el córner y Presnel Kimpembe anotó.

A los 10 minutos, Danilo había adelantado a los dirigidos por Mauricio Pochettino, aunque Sven Botman respondió para el cuadro local (28′). Debido al resultado parcial, las acciones empezaron a ser de ida y vuelta, lo que avizoraba la presencia de más goles en el tiempo que restaba en la primera parte.

Precisamente, uno de los avances del París Saint-Germain terminó un un córner favorable, por la derecha. De inmediato, Lionel Messi se adueñó de la pelota y esperó la llegada de sus compañeros más altos, quienes tenían la misión de imponerse en la disputa aérea. La tensión en el Estadio Pierre-Mauroy se sentía.

La ‘Pulga’ elevó el esférico hacia la posición de Marquinhos, pero el defensa central no calculó bien y no pudo conectar. Para el lamento del Lille, el portero Ivo Grbic también dejó pasar el balón, al no conseguir despejar con los puños. El más beneficiado por Presnel Kimpembe, quien superó la marca de Timothy Weah y anotó.

De esta forma, Lionel Messi suma su sexta asistencia en la Ligue 1 de Francia y ayuda a que el PSG amplíe su ventaja como líder de la clasificación: el club suma 56 puntos con la victoria parcial. Por su parte, Lille, que fue campeón la temporada pasada, se queda en la casilla 11, con solo 32 unidades.