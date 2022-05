El duelo entre Real Madrid y Manchester City, por la vuelta de semifinales de la Champions League, acaparó la atención de los millones de hinchas del fútbol. Desde París, Lionel Messi fue uno de los televidentes y siguió al detalle los pormenores del encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu.

La ‘Pulga’, vale decir, se sorprendió con la remontada de los merengues y así se lo hizo saber a su amigo Sergio ‘Kun’ Aguero, quien estaba reaccionando en vivo al partido junto a Carlos Tévez, por Twitch.

“Ahí me respondió Leo”, dijo Agüero, y Tévez le preguntó qué decía. “Déjate de jod**, bolu**. Me dice no puede ser”. A lo que Carlitos agregó: “Es una locura, bolu**”. “Estoy acá, laburando, y encima estoy recaliente. Y le escribí a Ibai con qué suerte que tienes”, le contestó el ‘Kun’ a Lionel Messi antes de despedirlo con un “guacho, hablamos”.

Esta conversación se produjo tras el gol de penal de Karim Benzema en el tiempo suplementario, luego de que Rodrygo haya dado vuelta al partido con dos goles en el epílogo.

Por otro lado, Lionel Messi enfrentó a Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. En la ida, ganó el Paris Saint-Germain por 1-0, pero en la vuelta perdió por 3-1 y quedó fuera de la máxima competición internacional de clubes.

Real Madrid vs. Liverpool: fecha y hora de la final

Real Madrid y Liverpool jugarán este sábado 28 de mayo desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Stade de France, en París. Los canales encargados de la transmisión son, para Sudamérica, ESPN y Star+(Star Plus). En México, lo podrás seguir por TUDN, y para Brasil, por HBO Max. Asimismo, en España se llevarán las acciones vía Movistar Liga de Campeones y, en otros países de Europa, vía Sky Sports y beIN Sports.