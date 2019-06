Lionel Messi se niega a cantar el himno de Argentina y afirma que es una "tontería" | VIDEO

Lionel Messi fue, nuevamente, criticado por no cantar el himno nacional de Argentina en el encuentro amistoso con Nicaragua.

Durante el momento del himno, Messi se mantuvo callado mientras que sus demás compañeros cantaban a "todo pulmón". Al ser preguntado por dicha decisión señaló que se dio por una polémica.

"Desde que empezaron con la polémica del himno, ya no lo canto, si no me cambia nada. Es una tontería", señaló según Pasión Fútbol. No es la primera vez que el futbolista manifiesta su incomodidad al no cantar su signo patrio.

Como se recuerda, la Selección Argentina ganó a nicaragua 5 a 1 en el estadio San Juan del Bicentenario.