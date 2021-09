Lionel Messi, el capitán, y Lionel Scaloni, el entrenador, retornaron a la cancha para hallar alguna explicación de lo ocurrido durante el Argentina vs. Brasil. El delantero y el DT se encontraron con un representante de la autoridad sanitaria. En la escena también aparecieron Neymar, Tite y otras figuras de la ‘Canarinha’.

En primera instancia, el hombre vestido con una camisa blanca tomó la palabra y manifestó: “Lo hicieron de una manera equivocada, pero avisaron antes que los jugadores estaban...”, en referencia a la acción de Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, quienes ingresaron al país brindando información falsa.

Enseguida, Leo Messi pronunció su descargo por el escándalo en Sao Paulo: “Hace cuatro días que estamos acá. Hubiesen venido el primer día y no...”, indicó el crack del PSG. En la misma línea, Scaloni también hizo una pregunta sobre las acciones que tomaron en el último momento: “¿Por qué no fueron a buscarlos al hotel?”

Lionel Messi y Scaloni buscaron explicaciones con las autoridades locales. (Foto: EFE)

“La Conmebol dijo ‘Pueden jugar’. Se acabó, no me busques donde no hay. Te lo pido por favor”, agregó el seleccionador de la Albiceleste. El 10 cerró con una frase más y aún indignado: “Hace tres días estamos acá, ¿esperaron a que empiece el partido para venir? ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasa nada, avisaban, se iban y listo. Tenían que ir al hotel”.

Messi y Scaloni se despidieron de Tite, Neymar, Casemiro y los otros jugadores del ‘Scratch’. Los dos representantes de Argentina volvieron al interior del Arena Corinthians. Mientras tanto, Conmebol difundió un comunicado para confirmar que el clásico sudamericano fue suspendido y también tomará medidas al respecto.

El comunicado de Conmebol sobre el Argentina vs. Brasil:

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido.

El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes.

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución.