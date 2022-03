Luis Advíncula fue titular en el River Plate vs. Boca Juniors en el clásico de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, el futbolista peruano inició con mucha intensidad las acciones y, en una jugada, recibió una amonestación.

A los 31 minutos, el lateral luchó una pelota con Barco, no obstante, el ‘Rayo’ se pasó de revoluciones y cometió falta. El árbitro le sacó la tarjeta amarilla ante el reclamo del jugador del ‘Xeneize’ que solo atinó a mostrar una sonrisa ante la decisión del juez.

Luego, Luis Advíncula se salvó de ser expulsado ya que incurrió en una infracción ante Julián Álvarez. El popular ‘Bolt’ empezó a jugar al filo del reglamento, pero salió del campo antes de iniciar el segundo tiempo y, en su reemplazo, entró Jorge Figal.

Como se sabe, el futbolista de la selección peruana arribará a Lima luego del partido ante River Plate. El futbolista se sumará a los entrenamientos de la ‘Blanquirroja’ de cara a al fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

River Plate vs. Boca Juniors: previa

Con una estructura más consolidada que su rival, River llega con un ligero favoritismo a este duelo, con un rendimiento en alza y un poder de fuego que expuso ante Deportivo Laferrere en la Copa Argentina (5-0) y el domingo pasado frente a Gimnasia y Esgrima (4-0), por la sexta fecha del torneo local.

Pero Gallardo no se confía. “Este superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. River debe seguir creciendo como equipo”, dijo el laureado entrenador.

Mientras su colega Sebastián Battaglia lleva unos meses al frente de Boca, Gallardo ya suma 32 superclásicos en River en casi ocho años, con 13 victorias, 11 empates y 8 caídas, pero se dio el gusto de vencer a su adversario eterno en las finales de la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018 en Madrid.