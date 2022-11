No sabía qué ordenar. El futbolista peruano Luis Advíncula demostró que los idiomas no son su fuerte y quedó en aprietos al no entender la carta de un lujoso restaurante de la ciudad de París.

El lateral derecho del club Boca Juniors de Argentina evidenció la falta de conocimiento del idioma inglés al compartir una curiosa y amena historia de Instagram. En ella, se puede apreciar que todos los platillos contaban con la lista de ingredientes que contenían, lo cual ocasionó una complicación al defensor.

“Como cuando vas a un restaurante y no entiendes una m...”, escribió el ‘Rayo’ reconociendo que entender el idioma inglés no es una fortaleza que posee.

Sin embargo, aprovechó el momento para compartir la privilegiada vista que ofrecía el restaurante, donde se podía apreciar desde su asiente a la torre Eiffel, monumento histórico e icónico de la capital francesa.

Cabe mencionar que ‘Bolt’ se encuentra de vacaciones en París junto a sus pequeños hijos y su novia, la joven modelo argentina Camila Castellán. El jugador de la selección peruana visitó la sede de Disney World en París y ha publicado los lugares que ha concurrido junto a sus acompañantes.