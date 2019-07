El conmovedor llanto de Luis Advíncula tras no ganar la Copa América 2019 │VÍDEO

El lateral derecho, Luis Advíncula conmovió a los hinchas peruanos tras quebrarse en vivo luego que la selección peruana perdiera, una vez, más ante Brasil por la final de la Copa América 2019.

El popular 'Rayo' no pudo contener las lágrimas debido a la ilusión que tenía todo el equipo de traer la copa al país. "Bien estoy bien tranquilo.... jod*** porque queríamos llevar la Copa América al Perú, pero bueno, no se dio. Hicimos un buen campeonato, lamentablemente no se dio el resultado que queríamos", fue lo primero que dijo con la voz entrecortada y las lágrimas que recorrían su rostro.

Tras 44 años de no estar en una final, Luis Advíncula y los demás seleccionados pusieron alma, corazón y vida en este último partido; sin embargo, el resultado no se dio a su favor.

"Estábamos ilusionados con llevar algo al Perú y no quedarnos con solo jugar una final. Pero ya toca asumir y ver lo que viene más adelante. Ahora solo agradecer a los hinchas por su apoyo y tratamos de dar lo mejor pero no nos alcanzó", sentenció muy conmovido por la derrota.

En este otro vídeo, se puede observar cómo parte del cuerpo técnico se acerca a Luis Advíncula para consolarlo.