Advíncula se lució con un gran quite en Boca, pero el VAR le cobró penal | VIDEO Luis Advíncula realizó un gran cierre defensivo en el Boca Juniors vs. Rosario Central, pero el VAR determinó que utilizó la mano para bloquear y se cobró penal. Para alegría del lateral, Gaspar Servio no pudo ante Agustín Rossi.