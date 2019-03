Luka Modric sobre el Real Madrid actual: "Claro que nos hace falta Cristiano Ronaldo"

Luego de perder contra el Barcelona dos veces en una semana, Luka Modric expresó que extraña a su excompañero Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

"La ausencia de Cristiano la acusarían todos los equipos. Buscarle un recambio es casi imposible. "¡Claro que nos falta Cristiano", dijo el croata.

"El club lo que intentaba es que otros jugadores cubrieran su función y dividirla entre los jugadores de arriba. Eso no es fácil, porque Cristiano ha metido 50 goles y no puedes encontrar a alguien que marque tanto. Algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero... Por lo menos faltan 20 goles de dos tres jugadores, que no los voy a nombrar ahora, pero que metan 10, 15 o 20 goles", agregó.

(FOTO) Luka Modric en la derrota contra Barcelona

Santiago Solari le responde

El DT del Real Madrid, Santiago Solari no estuvo contento con lo que declaró su jugador y respondió: "No sé qué ha dicho Luka".

"Esos editoriales son para vosotros, es vuestro trabajo. El mío como entrenador es hacer lo posible con esta plantilla para que seamos lo mejor que podamos ser, y el de los jugadores es sacar su mejor versión para ayudar al plantel a llegar lo más lejos posible", puso en claro su posición.

(FOTO) Santiago Solari dando órdenes a Vinícius Jr.

HAY MÁS...