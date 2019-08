Uno de los momentos más emotivos y memorables de los Juegos Panamericanos 2019 fue cuando la deportista peruana Alexandra Grande se abraza con su mamá, luego de vencer a su última rival y conseguir la medalla de oro.

La escena quedó inmortalizada en las cámaras de televisión: la joven encontró a su mamá entre el público, quien llevaba en sus manos la bandera del Perú.

“Yo ese día me puse al lado de una escalera porque no podía estar con el público; los nervios me ganaban. Yo no gritaba, solo miraba a mi hija. Yo sentía que lo que yo pensaba, ella también lo estaba pensando. (En mi mente) le decía ‘tranquila’, ‘tú puedes’", contó la mamá de nuestra campeona panamericana.

El apoyo incondicional de su madre

El camino que eligió su hija ha sido duro, pero Mercedes Risco siempre la acompañó en cada paso de su carrera.

“Cada vez que las veo (a mis hijas) siempre les digo que las amo, antes que ellas ganen algo o logren algo, siempre les digo que lo amo. Eso es lo primero. Por eso han crecido así, seguras de ellas (mismas)”; reveló.

Alexandra Grande gana Medalla de oro Difusión (nombre del dueño)

Confesó que Alexandra se enteró que los Juegos Panamericanos iban a realizar en suelo peruano, le dijo a su madre que iba a defender su título cueste lo que cueste.

“Por ratos se presionaba porque decía que iba a defender su título. Yo le dije que tenía que divertirse el día que le tocaba pelear y demostrar por qué fuiste tú campeona Panamericana. Yo nunca le hablaba de lo que iba a pasar”, comentó.