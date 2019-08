Mauricio Fiol llora tras dar positivo en prueba antidoping: "Quería demostrar que soy capaz" | VIDEO

El nadador peruano Mauricio Fiol, quien quedó fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019 tras dar positivo en la prueba antidoping, aseguró ser inocente sobre el consumo de estanozolol.

En entrevista en el programa Cuarto Poder, Mauricio Fiol no descartó que se trate de un sabotaje, aunque no pudo dar nombres o indicar responsables.

"No descarto un problema de sabotaje. No puedo señalar ni apuntar a alguien. Voy a pelear por mi inocencia. Está afectando a mi familia, a mis amigos cercanos", acotó Mauricio Fiol.

Frente a cámaras, el nadador peruano no pudo más y lloró. "No soy tan suicida, jamás he consumido esa sustancia. Si yo hubiera consumido esa sustancia, hubiera sido un suicida deportivo", acotó.

"Hace tres semanas era una nuevo comienzo, hace tres semanas recuperé mi vida", añadió Mauricio Fiol con la voz entre quebrada y tratando de contener el llanto.

Nuestro nadador peruano estuvo preparándose desde hace cuatro años para poder competer en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero esto se vio frustrado. "Quería demostrar que soy capaz, que era un deportista limpio, ese era mi afán".

Hace cuatro años, Mauricio Fiol ganó la medalla de plata en los Juegos Toronto 2015, sin embargo tuvo que devolverla por dar positivo por estanozolol.