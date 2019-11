Ser la reina de las canchas no fue fácil. Milena Merino tuvo que lidiar no solo con su género sino también con su edad. Pero su simpatía, inteligencia y profesionalismo la condujeron a ser reconocida por su trabajo.

Muy bien arreglada y con la gran sonrisa que la caracteriza. Así nos recibe Milena, la joven de 28 años que gracias a su perseverancia, fuerza y empatía ha logrado llegar a donde está. Con 10 años en el periodismo deportivo, su buen carácter y amor por lo que hace le han permitido destacar en este mundo que aún sigue siendo liderado por hombres.

¿Siempre supiste que querías estar en este mundo?

Yo no quería ser periodista deportiva, quería ser periodista de investigación. Siempre me veía los dominicales. Veía los reportajes de Juliana Oxenford, cómo se metía al barro con sus botas. Yo decía: “Si ella puede, por qué yo no”. Ahora lo que yo hago es muy natural, no me imaginaría haciendo otra cosa.

¿Fue tu abuelo quien te hereda su amor por este deporte?

Mi abuelo era hincha a morir de Universitario de Deportes. Desde que yo recuerdo veía todo el tiempo fútbol, internacional, nacional. Él fue como mi papá; entonces los fines de semana paraba con él y para llamar su atención le hacía preguntas sobre lo que observaba. Hasta que un día grité: “Fue penal” y allí supe que estaba aprendiendo.

¿Logró tu abuelo llegarte a ver ejercer esta profesión? No. Él falleció antes de que yo cumpla 18 y entre a la FPF.

¿Qué tan importante ha sido tu madre?

Mi mamá ha sido fundamental. Creo que si yo tengo este carácter es gracias a ella. En este medio, una mujer sin temperamento no podría resaltar. Eso me enseñó desde pequeña. Si yo me caía de la bicicleta, ella no iba y me abrazaba, sino me decía que me pare y siga. Ese tipo de cosas hace que ahora cuando me quiera derrumbar, me aguante y siga.

¿Te pareces a ella?

(Se ríe) ¡Ya quisiera parecerme a ella! Mi mamá tiene el espíritu muy joven. No le importa lo que la gente piense, lo que los demás digan. Ella siempre está feliz, hace lo que le gusta, así le incomode a los demás. Eso a mí me ayudó mucho porque suelo ser muy parametrada, me gusta organizar, controlar todo, tener las cosas previstas, pero con ella no se puede.

Entonces, la mayor herencia que te dejó tu madre fue su fortaleza…

Mi mamá fue madre soltera. Es una mujer que sacó adelante a su hija sola, y que siempre fue feliz. Yo nunca la vi lamentarse por nada de lo que se le presentó en la vida, sino tratando de salir adelante para darse lo mejor a sí misma y a mí.

Si no te dedicaras al periodismo deportivo, ¿qué otra rama del periodismo te gustaría ejercer?

Me interesaría, quizá hacer en paralelo sin dejar el medio deportivo, algo más social. Que involucre el deporte y su impacto que tiene en la gente. Yo creo que el deporte influye mucho en la sociedad, el contexto económico de un país, el tema cultural. Te abre puertas, te abre mentes. A lo que sí no me metería es a la política.

¿Qué otras cosas te gustan aparte del deporte?

Me encanta ver Netflix, leer libros. De hecho cada vez que viajo llevo un libro. Intento que tengan una temática alejada del fútbol, pero a veces no se puede.

Te gusta mucho leer entonces…

Sí, incluso me encantaría escribir un libro. No tanto ligado al fútbol en sí, sino más a lo personal. Me gustaría que cuente vivencias, anécdotas para tratar de que la gente entienda lo que significa ser una periodista deportiva. De hecho, a veces escribo cosas que tengo guardadas en mi laptop.

¿Qué significó el Mundial en tu vida personal?

Yo no sabía qué se sentía ver a tu país en el Mundial. Mi abuelo me enseñaba figuritas de México 70, pero más allá de ello no tenía ni idea. Llegar a Rusia y ver a tanta gente hizo que se me ponga la "piel de gallina". Era realmente una fiesta peruana. Creo que fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida a nivel profesional, personal, cultural, pues terminas conociendo tanto y a la vez valorando tanto a tu país.

¿Cuál fue tu mayor logro en esta carrera?

La entrevista a Arturo Vidal. Fue para un partido amistoso de Perú con Chile en Estados Unidos. Vidal llevaba mucho tiempo sin hablar, era casi imposible. Incluso, la jefa de prensa de su selección me negó conversar con él. ¿Qué hice? Le escribí 50 veces “Hola” al Instagram hasta que me escribió. En ese momento juré que había sido su CM, pero no fue así. Finalmente, luego de mucho esfuerzo me dio 5 minutos. Le pregunté incluso si él fue quien pintó el Estadio Nacional. Esta respuesta dio la vuelta al mundo.

¿Qué se viene ahora en tu vida profesional?

Fueron 5 años muy lindos en RPP, aprendí mucho. Ahora creo que es momento de cambiar de aires. Tengo nuevos proyectos, definitivamente ligados al ámbito deportivo, así que vamos a ver qué oportunidades se me presentan. Quiero tomar todo con calma y elegir la mejor opción. Por ahora, el sábado (ayer) viajo a Miami a seguir a la selección y continuar alimentando mis redes sociales para todas las personas que me siguen y les interesa saber más sobre lo que ocurre con la Blanquirroja. También estoy enfocada en mi familia. Nunca me tomé el tiempo de desconectarme y me perdí muchas fechas importantes. Mi mamá incluso se confirma el 23 de noviembre; sí, el día de la final de la Copa Libertadores. No estaré en el estadio (se ríe).