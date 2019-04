​MotoGP: Márquez aplasta a sus rivales y Valentino Rossi es segundo

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) humilló a todos sus rivales al vencer el Gran Premio de Argentina de MotoGP con una facilidad pasmosa y prácticamente desde que se apagó el semáforo en el circuito de Termas de Río Hondo.

La victoria de Márquez, la primera de la temporada, le permite también situarse líder del campeonato al concluir el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), que había ganado la carrera inaugural de Qatar, en la tercera plaza, por detrás de Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

El español es líder del mundial con 45 puntos, por los 41 que suma Dovizioso y los 31 de Rossi.

Jorge Lorenzo (Repsol Honda), que consiguió salir desde la cuarta línea con el duodécimo mejor tiempo, sucumbió al apagarse el semáforo y en la primera vuelta se vio relegado a la última posición, desde donde se vio obligado a remontar para acabar duodécimo pero a casi medio minuto del vencedor. Una carrera para olvidar para el cinco veces campeón del mundo.

Márquez, el más rápido de entrenamientos, no quería dejar pasar la oportunidad de demostrar que en termas, al igual que en Austin, es prácticamente imbatible si no hay ningún problema y lo demostró desde el mismo momento en que se apagó el semáforo, con un ritmo endiablado al que ninguno de sus rivales pudo acercarse.

The front row looks like this! @marcmarquez93 has @mvkoficial12 and @AndreaDovizioso alongside! Let's race! #ArgentinaGP pic.twitter.com/gDfDVTTiaO