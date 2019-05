​Mourinho engañó a todos y revelan que iría al Bayern (VIDEO)

Uno de los técnicos de mayor prestigio en el fútbol mundial se ha tomado su tiempo para escoger su próximo equipo. Luego del mal paso por el Manchester United, José Mourinho siente que debe empezar a tomar decisiones con más cuidado para no caer en una racha negativa que le reste crédito a una sobresaliente carrera desde los banquillos.

Así lo informa Don Balón, que lo ve muy cerca del Bayern para la temporada próxima.

En la nueva faceta como comentarista que desarrolla el portugués mientras no dirige, ha dejado varios guiños sobre dirigir en distintos clubes de Europa. Antes de la llegada de Zidane al Real Madrid se especulaba con el regreso de 'Mou', siendo esta su primera opción, ahora con esta alternativa descartada, son muchas las instituciones que intentan seducir al entrenador llamado con motivos "The Special One".

Mourinho ha dejado caer que le sería fácil dirigir en Francia, específicamente en el Lille, club que este año se ha posicionado bien alto en el campeonato local, asegurando su participación a Champions League para el próximo año. Los clubes interesados en 'The Special One' son muchos, entre ellos el Inter de Milán, por donde pasó, dejando una huella imborrable, otro de los que se han comunicado con el luso es la Juventus.