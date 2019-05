​Mourinho explicó con filosofía a Essien porque "nadie" fue a su cumpleaños

Michael Essien, cuando jugaba en el Real Madrid, invitó a todos los jugadores del equipo a su fiesta de cumpleaños, pero se llevó una mala sorpresa, pues de todos, solo fueron dos.

Según el diario ‘Marca’, sucedió en el 2012, el 6 de diciembre, en el Mesón Txistu de la ciudad de Madrid. Ese día que Essien invitó a todo el Real Madrid a su cumpleaños y solo fueron dos.

Oocurrió cuando el jugador africano llegó al Real Madrid a la temporada 2012-13 para reencontrarse con el DT José Mourinho, pues ambos coincidieron en su etapa en el Chelsea.

Essien se encontraba sumamente feliz de estar con el Real Madrid, por lo que llegando su cumpleaños invitó a toda la plantilla a su fiesta donde había jugadores como Pepe, Iker Casilla, Cristiano Ronaldo, Higuaín, Di María, Kaká, Morata y Cheryshev, entre otros.

Llegó el día y Michael estaba sumamente emocionado por ver a todos sus compañeros fuera de las canchas y tener la oportunidad de festejar pero se llevó la sorpresa de que sólo iban a llegar dos de sus compañeros: Luka Modric y Ricardo Carvalho. Se dice que ellos fueron los únicos en asistir ya que lo conocían desde su etapa en Inglaterra, pero pese a eso, se la pasaron bien.

Rieron, disfrutaron, comieron, platicaron, etc. Si bien Essien se sintió triste porque sólo fueron 2 de sus compañeros, se acercó al técnico José Mourinho a saber qué había pasado pues en ese momento creyó que todo fue personal pero el lusitano le dio una gran respuesta.

“Calma, no era nada personal. No significa que no cayeras bien a tus compañeros y tampoco que tuvieran algo mejor que hacer, sino que simplemente estaban más interesados en ellos mismos que en nadie más, solo les importa su persona, pero no lo tomes a mal“, comentó Mourinho en ese tiempo.

"The Special One" confirmó que además de entrenador es un filósofo de polendas.