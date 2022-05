Sin darse cuenta, la pasión por el deporte corría por sus venas, pues no solo disfrutaba de ver a la Selección Peruana desde que era muy pequeña, sino también se animó en tomar un balón de futbol en los recreos del colegio. A pesar de los constantes reproches de su padre, Vanessa Herrera luchó para hacer sus sueños realidad, logrando obtener una amplia experiencia como redactora, conductora y reportera en distintas plataformas deportivas.

Su gran capacidad para demostrar de lo que verdaderamente estaba hecha le permitió adentrarse cada vez más en el mundo del Periodismo Deportivo. Con ello, ‘Vane’ formó parte de Las Chicas del Bocón hasta llegar a convertirse en una de las reporteras más ‘tops’ en Movistar Deportes.

¿Cómo surgió el interés hacia los deportes?

Eso nació solo, no podría dar una respuesta en sí porque se dio simplemente de manera natural. Lo que puedo pensar así sin locuras es que cuando jugaba la selección, por ejemplo, y me reunía con mi familia y disfrutaba mucho de los partidos de Perú, a pesar de no irnos bien en ese entonces.

¿Y practicabas alguno?

Quise practicar deporte, vóley, principalmente, pero mi papá no quería porque dijo que era muy ‘chiquita’ y no iba a triunfar y en algún momento cuando me dice que no yo le digo que quiero hacer box, porque yo siempre he sido un poco tosca, y mi papá me dice: “No, porque eso es de hombres”. Nunca pude practicar un deporte en sí porque mi papá siempre ha sido muy chapado a la antigua.

¿Nunca intentaste con futbol?

He jugado en el colegio futbol con mis amigos, pero nunca de una manera más ‘pro’. Éramos solo dos chicas y yo tapada, con mi tamañito, y sí la pasaba muy bien. Hace poco hubo una pichanga con periodistas, pero no he vuelto a jugar más. Lo volvería a hacer, pero es medio complicado por los tiempos y porque no he coincidido con chicas que también lo hagan.

¿Y ahora qué te dice tu papá?

Es el más orgulloso, yo fui muy chancona para demostrar que tenía esas cualidades. Siempre me pongo a pensar que, si él me hubiera apoyado, de repente no le hubiera metido tanto punche. Las cosas pasan por algo, y de una u otra forma con eso me ayudó también a ser más persistente. Nunca ha sido fácil, esta es una lucha de competencia constante.

¿Recuerdas tu primer trabajo en este rubro?

Mi primer trabajo fue temporal, como dos meses, para los Juego Olímpicos en Latina, en el 2016. Exactamente una semana después de haber egresado, entré como asistente de producción. Yo siempre fingía que estaba en mi propio noticiero, me encerraba en el baño a leer el periódico, porque me deba roche. Yo soy para hablar en la cámara frente al público, y cuando empecé a trabajar en el 2 como grababan yo me dije: “Yo quiero estar ahí en algún momento, sé que puedo hacerlo”.

¿Cómo se da el ‘jale’ al Bocón?

Por una publicación en Facebook de una chica que no conocía, y me etiquetaron varias personas, era un aviso de trabajo para un medio, jamás me imaginé que era El Bocón. Fui a la entrevista, me hicieron una prueba y me dijeron que estaba contratada. Estuve ahí como año y medio, y fue un tiempo donde aprendí un montón, ya que trabajé no solo escribiendo, sino también conduciendo en Las “Chicas del Bocón”.

¿Y el salto a Movistar Deportes?

Luego del Bocón trabajé en Peru.com , lo mismo que hacía en Bocón, pero ahí, más conducía. Y en una de los programas, va Daniella como invitada, ella fue mi profesora, entonces le dije que me pasara la voz si necesitaban gente en Movistar, la clásica. La cosa es que pasó como un mes y Daniella me escribe para pasarle mi CV. A los dos días me llamaron, pasé las pruebas y entré a trabajar al mes siguiente, fue en 03 enero del 2019.

¿Alguna entrevista que recuerdes con cariño?

La etapa más chévere fue en los Panamericanos, yo soy super apasionada y cuando se trata de selección, de Perú en sí, la vivo mucho. Disfrutaba mucho, yo trabajaba todo el día, todos los días. La experiencia fue alucinante, escoger solo una entrevista sería muy egoísta de mi parte. Difícilmente algo puede similar a los Panamericanos Lima 2019 acá en Perú, con nuestra gente.

Habrá sido un reto con tantos deportes por aprender...

Sí, era un reto para mí porque lo más importante es futbol entre comillas, por ahí vóley, pero lo demás no se sabe mucho. Entonces, me decían el mismo día para ir a tal deporte y de ahí a otro. En el camino estaba pegada en el celular averiguando o preguntando a uno que otro contacto que me pueda ayudar, felizmente siempre encontraba a alguien que me diera una mano, y felizmente no pasé roches (se ríe).

¿Tendrás algún personaje que quisieras entrevistar?

He soñado creo con Andrés Iniesta, porque es uno de los deportistas más inteligentes a nivel de futbol, pero también me gustaría entrevistar a Simon Biles porque su historia de vida es linda, de alguna u otra forma se asemeja a la mía, porque de una u otra forma a pesar de los problemas fue una gran deportista. A nivel de Perú, todos quisiéramos conocer a Ricardo Gareca, que es quien nos ha llevado nuevamente a Perú al Mundial.

¿Te ha tocado cubrir a la Selección?

Sí, me toco cubrir el partido ante Paraguay y la verdad que fue una locura. Yo inicialmente iba a cubrir a Paraguay, pero no había mucho movimiento, entonces me llama mi jefe y me dice “Vane, ándate a tal parte porque ahí va a estar la barra, no sé cuál, haciendo una especie de banderazo”. Estando ahí, me llama otro de los productores y me dice: “¿Dónde estás? Y yo le digo: “estoy acá en tal punto. Me pregunta: ¿Estás cerca al estadio?” Y yo estaba a dos tres cuadras, creo. Y me dice: “Vente porque vas a hacer la previa de Perú desde las afueras del Nacional y luego vas a entrar al estadio, te vamos a acreditar”. Pucha para mí fue una locura, la verdad porque no esperaba entrar al estadio para esa fecha y fue muy emotivo ese día en sí.

¿Un partido que más recuerdes?

El partido que, hasta ahora, está en mi top, es el Perú-Argentina con gol de Fan. Te juro que ese partido lo vi cuatro veces el mismo día. Una locura, definitivamente está en los tops de partidos que más he disfrutado y de los goles que más he gritado, a pesar de que el resultado no era el mejor a pesar de que no nos iba tan bien en ese entonces. Creo que fue uno de los partidos que más me hizo entrar en cuenta que de verdad el deporte, y el futbol en este caso era para mí una pasión.

¿Estudiaste solo periodismo o de frente te especializaste en lo deportivo?

Yo estudié Periodismo Deportivo, y esa es otra historia con mi padre, el cual amo mucho, sé que ahora lo estoy ‘chancando’, pero mi papá fue un toque especial conmigo, porque él me dijo que no, que esa carrera era para hombres, y me hizo seguir Diseño de Modas, porque mi abuela era diseñadora y seguir el legado de mi abuela. Me salí a los tres meses, luego fui a una charla de Periodismo Deportivo, me parece que lo dictó el ‘‘Tanque’’ Arias, entramos a la cabina de ISIL y ahí dije: “Esto es lo mío”, ya como sea convencí a mi papá.

¿Qué es lo que más te ha costado trabajar en ti ya siendo periodista?

Yo creo que soy un poco impulsiva y eso no es bueno, y me ha tocado que me nieguen una entrevista o de repente leer en redes cosas feas, de machismo, y me toca como que calmarme, no responderle con palabras, sino con hechos. En lo técnico no tengo mucho problema, no me pongo nerviosa frente a la cámara, de repente me siento un poco nerviosa cuando siento que no estoy muy preparada, pero de ahí nada.

En el tema de las redes sociales debe de haber uno que otro ataque...

Es difícil, porque el hincha es muy pasional y yo le entiendo porque yo también lo he sido en su momento y eso tiende a pensar que el hincha está en la capacidad de decir qué tiene que hacer el periodista o deportista. La gente se siente con todo el derecho de escribirte cosas por el simple hecho de tener redes sociales, han llegado al punto de amenazarme de muerte. Hay mucha gente que sabe de qué equipo soy hincha, no lo voy a decir ahorita porque siento que la gente no está preparada. Pero, sí me ha tocado retractarme en algún momento, porque me puedo equivocar.

Siendo reportera, ¿has pasado un mal momento con las barras?

Hasta ahora no, en el último partido ante Paraguay los hinchas fueron muy respetuosos conmigo, buenísima onda. Nunca me ha tocado toparme con un faltoso, es más yo creo que los más faltosos llegan a ser los policías, que están ahí limitando el trabajo de la prensa.

¿Algún hobby que tengas?

Me gusta mucho salir a tomar una chela, por ejemplo, amigos del colegio, instituto, mi familia, etc. Salir o dormir porque amo dormir, todo el día puedo estar en mi cama y normal.

¿Cómo va el corazón?

Estoy sola hace cuatro meses, pero tranquila. Es una etapa donde me estoy conociendo a mí misma pero ahorita estoy muy tranquila.

¿Qué opinas acerca del incremento de la presencia femenina en el Periodismo Deportivo?

Me encanta, más allá del género creo que es por cuestión de capacidad. Yo siento que hoy las chicas que están en los medios son muy capaces y lo demuestran a diario. Pasa también en mi centro de labores que es Movistar Deportes, y de verdad me da mucho gusto ver que cada vez es más la gente que apuesta por nosotras.

¿Tu mayor sueño?

Me veo conduciendo un espacio deportivo, pero más allá de eso, creo que estar a nivel de campo en un partido de Perú en un Mundial, yo creo que ese es el sueño que todos tenemos y espero que en algún momento se pueda cumplir. Voy a trabajar mucho para que eso se pueda llegar a dar.