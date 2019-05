​Mozo asegura que mujer le pidió se culpe de contaminar a Paolo Guerrero y descubren es esposa de abogado

Uno de los mozos del Swissotel ha revelado que una mujer le pidió que se "autoinculpe" de haber contaminado a Paolo Guerrero y tras las pericias han descubierto que se trataba de la esposa de uno de los ex abogados del futbolista.

Las imágenes que ha sacado a la luz el Swissotel datan del 29 de noviembre de 2017, aproximadamente a las 6:00 p.m., donde se puede apreciar a una mujer conversando con uno de los mozos.

A esto, Óscar Calderón -mozo del Swissotel- ha declarado a Día D lo que la mujer la habría dicho: "Nosotros venimos de parte de la defensa de Paolo Guerrero, y te hemos buscado a ti porque creemos que eres una de las personas que nos puede ayudar, lo único que él quiere es que te autoinculpes de haberlo contaminado con esa infusión y que des a entender que ha sido por un error humano", se le escucha decir.

El mozo agrega además que la mujer se identificó como Silvia Díaz, la que no sería su verdadera identidad: "La persona me dice: 'Hola, Óscar, ¿cómo estás?, soy Silvia Díaz, ¿te acuerdas que tú me ayudaste para mi evento que realicé un tiempo atrás en el hotel?', y yo por no ser descortés con ella le dije: 'Sí, señorita, algo me acuerdo, le puedo ayudar ahora nuevamente'... 'sí, por favor, quiero hacer mi evento para la Cámara de Comercio de Canadá, pero también vengo por otra cosa, otra cosa más personal', sostiene.

Junto a ello, Calderón aseguró que la mujer le pidió que invente una salida al caso de Paolo Guerrero: "Ya sea por el tema del movimiento, la presión en el servicio, por cualquier cosa, ya tú te inventas algo que pueda justificar ello, entonces de esa forma que tú te eches la culpa, que asumas esa responsabilidad, lo estarías ayudando muchísimo a él".

Si bien el mozo ha argumentado que no se le ofreció un monto de dinero, este sostiene que la mujer le dijo lo que a continuación declara: "En el tema económico no te preocupes, si te botan del trabajo él te puede apoyar económicamente, no me dijo un monto, una cifra, pero me dio a entender eso, que trabajo y dinero no me iba a faltar, si es que yo me autoinculpaba por algo que no había hecho y no había pasado en el hotel, porque en el tema netamente de la selección se cumplía con todos los procedimientos porque detrás teníamos a la nutricionista que nos practicamente respiraba las espaldas".

"Cuando yo noté que la conversación se estaba desviando netamente laboral, es ahí donde le digo: 'Nosotros no estamos autorizados para hablar de ese tema', 'sí, me dijo, no te preocupes, yo entiendo quizás que ahorita no quieras hablar porque te sientes en el hotel', y se retiró nerviosa", aseguró el mozo del Swissotel.

DESCUBREN QUE LA MUJER EN EL SWISSOTEL ES ESPOSA DE UNO DE LOS EX ABOGADOS DE PAOLO GUERRERO

Enrique Ghersi, abogado del Swissotel, ha asegurado que tras realizar una pericia antropométrica a las imágenes, se ha determinado que se trata de Valeria Arroyo Garcés, esposa del Dr. Julio García, uno de los que fuera parte de la defensa de Paolo Guerrero.

Si bien el video de las cámaras de vigilancia no tiene audio, se ha dado a conocer que tras una pericia forense se ha podido determinar que la mujer diría lo siguiente: "Habrá un trato justo, entre los dos; esto es entre usted y yo".

El Swissotel ha denunciado a Valeria Arroyo ante la Primera Fiscalía Penal de San Isidro por obstrucción a la justicia por un presunto intento de soborno.

Aquí las declaraciones del mozo del Swissotel y las imágenes de las cámaras de seguridad donde aparece mujer

