El último domingo, el Rally Dakar se vio empañado por la muerte de un participante muy destacado: Paulo Gonçalves.

El motociclista portugués, de 40 años, murió luego de sufrir un trágico accidente cuando iba por el tramo más largo de todo el rally en Arabia Saudita.

Paulo Gonçalves no era nuevo en esta competencia pues era su decimotercera vez en la que participaba.

El relato del competidor que lo encontró

Sin duda, uno de los momentos más tristes fue el relato de su compañero, el australiano Toby Price, quien lo encontró tendido en medio de la nada tras sufrir el aparatoso accidente.

“Estaba en una gran pista rápida a todo gas. La lámpara del GPS se me apagó y vi una moto tendida en la distancia, y nunca es bueno porque era una zona de alta velocidad. Al llegar me encontré a Paulo en el suelo. Primero no sabía muy bien quién era y luego rápidamente me di cuenta de que era él. Inmediatamente vi que era algo bastante serio".

El testigo le contó al diario Marca que apareció otro competidor para ayudar, el eslovaco Stefan Svitko.

“Intentamos que respondiese y llamamos a los helicópteros e informar al control de carrera cuanto antes. Continuamos llamando por ayuda y respondieron que el helicóptero estaba en camino. Intentamos hacer todo lo que pudimos, pero no había respuesta, pero lamentablemente no había respuesta”, agregó.

Luego, el helicóptero llegó para auxiliar a Paulo Gonçalves pero este estaba inconsciente e incluso hizo un paro cardiorrespiratorio pese a los intentos de los médicos por reanimarlo.

El competidor fue trasladado al hospital de Layla, dentro de la región de Riad, donde se certificó su muerte.

“Fueron los 8 minutos más largos de mi vida. Sentí que fueron como una hora. Los médicos respondieron bastante rápido, viendo cómo estaba él y trataron de consolarme a mí, a Svitko, que llegó dos minutos después que yo. Como dije, fue un duro día para el mundo del motociclismo perder un gran amigo y un gran compañero”, agregó Toby Price, quien recordó cuando Paulo lo auxilió, de la misma forma, cuando el se rompió una pierna en plena competencia.

“Me acuerdo que él se paró cuando yo me rompí la pierna en el Dakar de 2017. Era lo mínimo que podía hacer por él. Ayudamos a meterlo en el helicóptero y me tomó entre 15 o 20 minutos para recuperarme y volver a subirme a la moto. Portugal perdió a un buen guerrero, eso es seguro”, añadió.

Los motociclistas iban, en promedio, a 120 kilómetros por hora, por lo que una distracción al ver el roadbook puede haber hecho que el piloto haya perdido el control de su moto.

“Pero no es culpa de nadie. Desafortunadamente a veces te llega tu momento y lamentablemente ayer fue el momento de Paulo. Estoy feliz de haber estar ahí tanto tiempo como pude”, resaltó el australiano.

Fernanda Kanno lamentó partida de su colega

A través de sus redes sociales, la periodista Fernanda Kanno lamentó la muerte del piloto.

“Terminamos la etapa 7, muchas gracias por sus mensajes y su apoyo, pero Hoy haremos silencio... Es un día triste para el #Dakar2020 y no tenemos corazón para celebrar”, escribió la peruana.