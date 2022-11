La selección de México intenta romper la paridad en el partido ante Argentina, en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022, pero no ha tenido mucha claridad. Precisamente, Hirving ‘Chucky’ Lozano fue protagonista de un fallido intento: realizó una ‘chalaca’, pero no calculó bien y pateó en el rostro a Lisandro Martínez.

Noticia en desarrollo...