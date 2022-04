El Mundial Qatar 2022 empieza a vivirse desde este viernes, luego del sorteo de la fase de grupos. Tras definirse los enfrentamientos, todo hacia indicar que el Qatar vs. Ecuador sería el partido inaugural, pero finalmente la FIFA hizo un cambio al anunciar los horarios: ahora Senegal vs. Países Bajos apertura el certamen.

De acuerdo a la programación oficial, el mencionado encuentro del Grupo A se disputará el lunes 21 de noviembre, a las 5:00 a. m. (hora peruana), en el Al Thumama Stadium. El duelo será muy atractivo, dado que se enfrentan figuras estelares de los principales clubes europeos, como por ejemplo el africano Sadio Mané y el neerlandés Virgil van Dijk, quienes son compañeros en Liverpool.

Por otro lado, cabe mencionar que ese mismo día, completando la zona, la selección de Qatar enfrentará a su similar de Ecuador, en el Al Bayt Stadium (11:00 a. m. hora peruana). Aquí te dejamos todos los partidos del primer día de competencia:

Lunes 21 de noviembre

- Senegal vs Países Bajos - 5:00 a. m. - Al Thumama Stadium (Grupo A)

- Inglaterra vs. Irán - 8:00 a. m. - Khalifa International Stadium (Grupo B)

- Qatar vs. Ecuador - 11:00 a. m. - Al Bayt Stadium (Grupo A)

- Estados Unidos vs. Repechaje (Gales vs. ganador Escocia vs. Ucrania) - 2:00 p. m. - Ahmad Bin Ali Stadium - (Grupo B)

Fixture del Grupo A del Mundial Qatar 2022

Lunes 21 de noviembre - Fecha 1

- Senegal vs Países Bajos - 5:00 a. m. - Al Thumama Stadium

- Qatar vs. Ecuador - 11:00 a. m. - Al Bayt Stadium

Viernes 25 de noviembre - Fecha 2

- Qatar vs. Senegal - 8:00 a. m. - Al Thumama Stadium

- Países Bajos vs. Ecuador - 11:00 a. m. - Khalifa International Stadium

Martes 29 de noviembre - Fecha 3

- Países Bajos vs. Qatar - 10:00 a. m. - Al Bayt Stadium

- Ecuador vs. Senegal - 10:00 a. m. - Khalifa International Stadium