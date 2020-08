'Checho' Ibarra: "Hoy le dí el último abrazo a mi viejo" (FOTOS)

Sergio 'Checho' Ibarra, exfutbolista argentino nacionalizado peruano, ha utilizado las redes sociales para dar a conocer una lamentable noticia: la muerte de su padre.

A través de su página de Twitter, Sergio Ibarra agradeció a los cibernautas por el apoyo brindado y junto a ello dejaba un emotivo mensaje tras la partida de su padre: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo, hoy le di el último abrazo a mi viejo, tengo el alma partida, se me fue mi héroe, el que me dijo que sin humildad no eres nadie. Abrazo a todos y como siempre gracias".

La esposa del 'Checho' Ibarra también se pronunció en la misma red social donde escribió: "Que en paz descanses suegro de mi corazón, no es lo mismo Córdoba sin ti".

Muchas personas se vienen solidarizándose con el duro momento que vive el exfutbolista y comentarista deportivo.

Desde el Mundial Rusia 2018, el gran 'Checho' Ibarra volvió a entrar a los corazones de los peruanos al comentar extraordinarimente los partidos; por ello esta noticia pone triste a muchos.

¡Fuerza, Checho!

OJO CON ESTO:

Futbolista confiesa haber intentado sobornar a su rival antes de partido

https://ojo.pe/deportes/arquero-muere-apunalado-pecho-futbolista-video-259583/

HAY MÁS...