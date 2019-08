La exvoleybolista Natalia Málaga defendió a su sobrina, la surfista Brissa Málaga, quien el último sábado logró la medalla de oro en el “Stand Up Paddle Surf Competition 2019”, disputado en el estado de Nueva Gales del Sur (Australia).

La atleta había denunciado en su cuenta de Facebook que se le quitó el apoyo que recibía, pues La Dirección Nacional de Deporte Afiliado del IPD (Instituto Peruano del Deporte) “no reconoce este evento como internacional, por ende ya no sigo siendo parte del “Programa Apoyo Deportista” de lo cual ni siquiera tuvieron la delicadeza de comunicármelo”.

“Es una pena que no se den cuenta todo el sacrificio que uno hace, las ganas y horas de entrenamiento que le pongo al deporte y la institución que más debería de apoyarme, no me apoya y me abandona. Yo seguiré dejando el nombre de mi país en lo más alto del mundo”; sostuvo en redes sociales.

NATALIA MÁLAGA SACA LAS GARRAS

"Así como acogemos a deportistas que quieren representarnos y se cambian de nacionalidad - que los aplaudo y les agradezco porque escogieron al mejor País para representarlo y tuvieron más oportunidad que en el suyo - , también tenemos que tener más en cuenta a nuestros representantes nacionales, tú Brissa Malaga diste toda tu vida desde que pusiste un pie en la tabla, pero los dirigentes actuales de tú Federación parece que no han puesto bien el pie y no te lo reconocen.

Que pena , lo del apoyo al deportista (PAD ) lo tiene que solicitar el presidente de tu Federación y si no lo reconocen estos campeonatos que Modifiquen ese manual en el DINADAF y que reconozcan tu esfuerzo, no los nombres de los campeonatos como si no fueran nada, ya el echo de entrar a esos mares ya es una competencia personal con el, más los participantes"