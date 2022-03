El ingreso de Neymar en el PSG durante el cotejo de ida ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League le cambió la cara al elenco parisino. El atacante brasileño entró a los 73 minutos y volvió loco a la defensa de la ‘Casa blanca’ hasta que, en el epílogo, se lució con un pase de taco para que Kylian Mbappé marque el gol triunfal en el Parque de los Príncipes.

Ahora, el cuadro francés visitará España y el futbolista de la ‘Canarinha’ brindó sus sensaciones en la víspera del duelo de este miércoles 9 de marzo. “Un partido entre el PSG y el Madrid será siempre al 50-50. No hay favoritos porque son dos equipos muy buenos. Tenemos la ventaja de la ida, pero tenemos que pensar en ganar, en jugar bien”, señaló en conferencia de prensa.

Estoy muy contento de poder jugar mañana, con el público, y estoy seguro que mis compañeros también tienen ilusión de jugar y ganar mañana”, mencionó el atacante brasileño. “Mañana lo voy a dar todo ante un equipo muy bueno, para tratar de hacer un gran partido”. añadió.

Asimismo, ‘Ney’ recordó sus gratos momentos con Barcelona en el estadio del cuadro español: “Tengo buenos recuerdos en el Santiago Bernabéu. Hice goles, asistencias, partidos muy lindos. Es un estadio con mucha historia y jugar aquí es un placer para mí. Pienso que Kylian (Mbappé) está bien y para para Leo y para mí es un partido especial porque hemos jugado en el Barça. Y también para Sergio Ramos, que era su casa”, expresó.

Y agregó: “Va a ser un partido especial. Nos sirve de motivación. Tenemos un buen equipo, jugadores de mucha calidad y la final de la Champions ahora será en París. Esta noticia nos da más ganas de estar en la final. Hace tiempo que empezamos a caminar para este objetivo y mañana es un paso más. Tengo muchas ganas de hacer historia y llevar al PSG donde se merece”.

En relación al estilo de juego que los parisinos emplearán este miércoles, el ‘10′ del Parque de los Príncipes confirmó que los de Pochettino no se guardarán nada y saldrán a ganar. “Perderse partidos grandes es duro y triste pero afortunadamente estoy de vuelta y me siento bien para ayudar al PSG y estamos preparados para mañana. Sabemos que es un equipo con jugadores de mucha calidad pero no nos quedaremos atrás, no nos esconderemos y lo vamos a dar todo para intentar ganar el partido”, aseveró.